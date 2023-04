Capcom rimuove il ray tracing da Resident Evil 2 e 3 per PC

A quanto pare Capcom ha rimosso il supporto al ray tracing dalle versioni PC dei remake di Resident Evil 2 e 3. La compagnia giapponese non ha diffuso alcun comunicato ufficiale in merito, ma gli utenti stanno chiedendo spiegazioni sul forum di Steam evidenziando l’assenza di ray tracing nelle versioni DirectX 12 dei due remake.

Gli utenti segnalano, inoltre, che è stato rimosso il supporto a Dolby Atmos in Resident Evil 3, anche in questo caso senza alcuna comunicazione da parte di Capcom.

È possibile che si sia trattato di un errore, ma in mancanza di un annuncio ufficiale da parte del publisher nipponico non possiamo esserne certi. Restiamo dunque in attesa di saperne di più, sperando che Capcom si faccia viva al più presto.