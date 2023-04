Blizzard ha condiviso alcuni numeri riguardanti l’attesa Open Beta dell’ancor più atteso Diablo IV. I numeri che seguono danno un ‘idea delle dimensioni dell’hype attorno al gioco, un nuovo capitolo che ha saputo chiamare a raccolta, seppur per poche ore, un’infinità di giocatori.

Viandanti di tutto il mondo hanno collaborato per conquistare le sfide dell’open beta di Diablo IV, ma anche i cattivi di Sanctuarium hanno avuto da festeggiare le loro vittorie. Con 61 milioni di ore passate a giocare, ecco alcuni traguardi raggiunti della community durante la più grande beta nella storia di Diablo:

Mostri sconfitti: 29 miliardi

Missioni completate in totale: 244.611.075

Giocatori e giocatrici macellati: 1.727.973

Giocatori e giocatrici uccisi da Ashava (World Boss): 10.163.397

Simili numeri dicono tanto, è indubbio, ma molto di più dice questa retrospettiva sul sito ufficiale. In seguito ai feedback sull’Open Beta, gli sviluppatori hanno apportato una serie di migliorie e modifiche a diversi elementi di Diablo IV, come ad esempio la possibilità che si verifichi un evento durante una Spedizione (aumentata dal 10% al 60%).

Classi, Interfaccia Utente, Cantine e Dinamiche assortite, dopo l’Open Beta i dev hanno messo mano a tanti aspetti del gioco, basti pensare che addirittura il backtracking nelle Spedizioni è stato diminuito grazie al riposizionamento degli obiettivi e la conferma arriva dalla seguente nota del team di sviluppo: “l’obiettivo principale delle modifiche alla struttura è stato di ridurre la frequenza di determinate circostanze che portano a dover tornare indietro, sottraendo parte dell’esperienza di gioco. Per esempio, in precedenza era necessario accedere a delle stanze laterali per interagire con gli obiettivi delle strutture, portandoti a dover poi tornare indietro lungo lo stesso percorso. Ora, molti obiettivi delle strutture sono stati riposizionati lungo percorsi principali delle spedizioni, rendendoti più facile raggiungerli e interagirvi, nonché permettendoti di esplorare la spedizione dopo averli sconfitti.”

Naturalmente anche noi non abbiamo potuto resistere al richiamo di Sanctuarium, ed ecco le nostre impressioni circa la Beta di Diablo IV. In attesa che il sempre troppo lontano 6 giugno diventi realtà, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Diablo IV: il 20 aprile alle 20:00 italiane, sui canali ufficiali Twitch e YouTube, il direttore di gioco Joe Shely, il direttore di gioco associato Joseph Piepiora e il direttore della community associato Adam Fletcher, assieme all’ospite speciale Rhykker, terranno una live d’aggiornamento sullo sviluppo del gioco, approfondendo vari dettagli su ciò che ha in serbo per noi l’endgame di Diablo IV e approfittandone per parlare delle modifiche apportate alle classi e alle spedizioni in seguito all’Open Beta.