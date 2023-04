Mark Healey ha dichiarato che, dopo 17 anni, oggi sarà il suo ultimo giorni di lavoro presso Media Molecule. La notizia fa rumore un po’ perché arriva a poca distanza dalla fine del supporto post lancio a Dreams, un po’ perché Healey è uno dei co-fondatori dello studio di sviluppo cui dobbiamo vere e proprio esplosioni di creatività come LittleBigPlanet e Dreams (qui la nostra recensione).

Con alcuni tweet, Healey ha informato i fan che “è giunto il momento di abbandonare il nido”:

(1/4) So, after SEVENTEEN incredible years of co-birthing and building Media Molecule – I have decided it is time for me to fly the nest – set sail and chart a new course – today is my last day at MM. pic.twitter.com/Z5tORKEr74

— Marcos (@marcoshealey) April 17, 2023