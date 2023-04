Nonostante la distanza di parecchi anni, fa specie scoprire che Obsidian stava lavorando a un RPG basato su Aliens e che SEGA decise di scartare il progetto in favore di Alpha Protocol (rimosso da Steam nel 2019).

Questa è a grandi linee la situazione che emerge dalle parole anzi dai tweet di Josh Sawyer, Studio Director Design presso Obsidian:

I got to work on an Aliens RPG for SEGA from 2006-2009. Obsidian didn't have directors at that time, just leads who were all considered peers. It resulted in a lot of dysfunction when the leads didn't agree on how to do something. https://t.co/Zz6jRqYkD7 pic.twitter.com/JoxW5V3424

— Josh Sawyer (@jesawyer) April 16, 2023