Xbox Game Pass: i giochi in uscita e parte di quelli in arrivo a maggio

Il catalogo dell’Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, si appresta a una doppia manovra. Al solito, per un’infornata di nuovi giochi, qualcuno deve necessariamente fare posto ai nuovi arrivati. Ecco i primi sei giochi in arrivo a maggio e i cinque destinati a fargli spazio:









Giochi in arrivo:

Redfall – 2 maggio

Ravenlok – 4 maggio

Fuga: Melodies Of Steel 2 – 11 maggio

Amnesia: The Bunker – 23 maggio

Railway Empire 2 – 25 maggio

Farworld Pioneers – 30 maggio

Giochi in uscita:

Tetris Effect: Connected – 1 maggio

Dragon Quest Builders 2 – 1 maggio

Destroy All Humans! – 1 maggio

Unsouled – 1 maggio

Bugsnax – 1 maggio

Ricordiamo che aprile ha ancora qualche cartuccia interessante da sparare:

Minecraft Legends – 18 aprile su Console, PC, Cloud

– 18 aprile su Console, PC, Cloud Coffee Talk Episode 2 – 20 aprile su Console, PC, Cloud

Homestead Arcana – 21 aprile su Console, PC

Cassette Beasts – 26 aprile su PC

The Last Case of Benedict Fox – 27 aprile su Console, PC, Cloud