Annunciato Harry Potter: Quidditch Champions, presto una beta

Una delle feature più richieste in Hogwarts Legacy, e purtroppo assenti nel titolo di Avalanche Software, sta per essere il soggetto di un videogioco standalone. Warner Bros. Games ha difatti annunciato Harry Potter: Quidditch Champions, un nuovo gioco multiplayer per PC e console sviluppato da Unbroken Studios.









Si tratta di un titolo multiplayer competitivo che riprodurrà fedelmente il Quidditch, lo sport di Harry Potter in cui due squadre di maghi si scontrano per la conquista dell’ambito boccino d’oro, oppure per cercare di segnare più punti del team avversario. Nelle F.A.Q. pubblicate sul sito ufficiale del videogioco viene precisato che J.K. Rowling, la controversa autrice dell’universo di Harry Potter, non è direttamente coinvolta nel progetto, tuttavia il titolo sviluppato da Unbroken Studios si ispira fedelmente alle opere della scrittrice britannica, la quale ha dato il suo benestare al progetto.

WB Games fa sapere che presto darà il via a vari test di gioco, così da permettere agli interessati di provare in anteprima Harry Potter: Quidditch Champions. Per esprimere il proprio interesse basta registrarsi attraverso il form sul sito ufficiale, tuttavia viene precisato che la registrazione non garantisce la partecipazione alle sessioni di beta testing. Per concludere, il publisher non ha voluto annunciare né le piattaforme di riferimento, né la data di uscita del gioco.