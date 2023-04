Joseph Staten, co-creatore di Halo e Destiny, entra in Netflix

Dopo aver lasciato l’organico di Microsoft, Joseph Staten ha annunciato il suo ingresso nel team di sviluppo di Netflix, dove rivestirà il ruolo di creative director per un nuovo videogioco tripla A multipiattaforma basato su una IP originale.

Veterano dell’industria, Joseph Staten ha contribuito a creare la saga di Halo partecipando allo sviluppo dei primi tre videogiochi della serie e degli spin-off ODST e Halo Wars. Dopo il divorzio tra Bungie e Microsoft, Staten è stato creative director di Destiny. Successivamente è tornato nei Microsoft Studios, poi in 343 Industries per partecipare allo sviluppo di Halo Infinite. Staten ha lasciato la Casa di Redmond appena due settimane fa per lanciarsi in questa nuova avventura assieme a Netflix.

Non sappiamo se il progetto a cui lavorerà Joseph Staten è lo stesso in lavorazione presso Netflix Games Studio, il team diretto da Chacko Sonny. È tuttavia probabile che sia così dal momento che questo studio sta creando uno sparatutto, genere prediletto da Staten. Per averne conferma, però, dobbiamo attendere ulteriori notizie ufficiali.