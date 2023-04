Nintendo: annunciato un Indie World per domani

Nintendo ha annunciato che il giorno mercoledì 19 aprile alle ore 18:00 terrà un nuovo Indie World. Per seguire la presentazione dal vivo, vi basterà collegarvi al canale Twitch oppure al YouTube che trovate qui sotto:









Stando a quanto riporta il comunicato stampa ufficiale, il breve ma – si spera intenso – showcase di domani conterrà venti minuti circa colmi di notizie, di annunci e di aggiornamenti sui giochi indipendenti per Nintendo Switch.

Difficile dire cosa vedremo e chi farà parte del Nintendo Indie World. Il pensiero non può che non volare a un pezzo grosso della scena indie come Hollow Knight: Silksong, l’attesissimo seguito del celebre Hollow Knight cui, qualche tempo fa, abbiamo dedicato la terza puntata del nostro speciale sui Neoclassici.