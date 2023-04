Vi ricordiamo che dal 5 aprile è disponibile l’aggiornamento New Game Plus (NG+) di God of War Ragnarök. Per chi si fosse perso la nostra recensione eccola qua (qui sotto invece c’è la nostra videorecensione), mentre per le novità del NG+ di seguito trovate tutto – ma proprio tutto – ciò che c’è da sapere per prepararsi a tornare nei Nove regni.









Cambiate il modo in cui giocate

Nuovi equipaggiamenti, un livello massimo maggiore, nuovi Incantesimi: nella modalità NG+ di God of War Ragnarök è stato aggiunto tutto questo e molto altro! Non appena avrete concluso il gioco, potrete avviare un salvataggio NG+ per rivivere la storia con molte opzioni di gioco aggiuntive fin dall’inizio. Avrete l’equipaggiamento, le armi (inclusa la lancia Draupnir) e le abilità del salvataggio precedente, così all’inizio del viaggio potrete già contare sul vostro arsenale al completo. Ricordate che all’inizio del gioco non avrete accesso alle frecce soniche e stregate. Tutte le aree che richiedono per l’accesso queste frecce o la lancia Draupnir, non si sbloccheranno finché nella campagna principale non avrete raggiunto il punto della storia in cui diventano disponibili.

Nuovo equipaggiamento – Armatura dell’orso nero: Non preoccupatevi, abbiamo ascoltato le richieste che ci sono arrivate dopo il lancio di God of War Ragnarök in cui ci chiedevate di aggiungere il mantello che Kratos indossa nella scena iniziale! L’armatura dell’orso nero terrà Kratos al riparo dal gelo del Fimbulwinter persino dopo la corsa in slitta. Le sue statistiche si concentrano su Forza e Difesa con un vantaggio che ricompensa le schivate all’ultimo secondo con una raffica di schegge di Bifröst. Nella partita NG+ l’armatura dell’orso nero sarà equipaggiata già dall’inizio.

Aspetti delle armature

Per chi ama cambiare, abbiamo anche rimescolato 13 delle armature già esistenti con nuove combinazioni di colori e stili disponibili per la prima volta! Questi aspetti possono essere acquistati al negozio dei fratelli Huldra e applicati a qualsiasi armatura esistente di livello 9+ nel menu trasmutazioni. Il nuovo aspetto dell’armatura Berserker può essere ottenuto dopo aver sconfitto il Re Berserker in NG+.

Nuovo livello massimo

Nel NG+ sia Kratos che i nemici diventeranno più potenti, con un livello massimo maggiore. Potrete convertire l’equipaggiamento di livello 9 (armatura, armi, componenti armi e scudi) nelle nuove versioni ‘Plus’, che garantiranno ulteriori livelli di progressione. Inoltre, convertendo l’equipaggiamento otterrete una moneta d’oro che può essere utilizzata nel negozio per acquistare uno dei nuovi incantesimi! Abbiamo introdotto anche un cambiamento sostanziale al negozio, per cui ora sarete in grado di acquistare e vendere risorse in modo progressivo. Il processo per acquistare e vendere materiali per avere l’equipaggiamento in perfetta forma per giocare al NG+ ora fila più liscio del cranio di Kratos!

Nuovi incantesimi

Monete d’oro – Incisioni e mostrine degli incantesimi: Se avete sempre sofferto durante la scelta di un’armatura perché non potevate scegliere uno dei vostri vantaggi preferiti, i nuovi incantesimi disponibili nel negozio fanno al caso vostro! Troverete una selezioni di vantaggi potenti e versatili da armature (incisioni) e scudi rönd (mostrine) che potrete equipaggiare nell’amuleto come incantesimi. Per esempio, potete acquistare l’incisione del drago, che ha il vantaggio del pettorale a scaglie di drago, Furia del drago (blocchi e parate conferiscono un potenziamento accumulabile di forza/difesa). Potrete equipaggiarlo nell’amuleto mentre indossate una diversa protezione del petto, come la nuova corazza di Ares e in questo modo potrete combinare allo stesso tempo i vantaggi di due armature da petto diverse! Alcuni degli incantesimi più potenti delle monete d’oro richiederanno determinati livelli di statistiche per incoraggiarvi a usare gli equipaggiamenti in modo astuto e per premiarvi quando ci riuscite. Con così tante nuove opzioni disponibili, non vediamo l’ora di vedere quali combinazioni creerete!

Fardelli

I fardelli sono un nuovo insieme di incantesimi che vi permettono di equipaggiare degli svantaggi per avere una sfida fatta su misura. Per esempio, il fardello Schivata infliggerà a Kratos l’effetto di stato Gelo automaticamente quando rotola. Per quelli di voi che cercano un modo per portare la difficoltà alle stelle e avere un’esperienza estremamente brutale, si possono combinare i fardelli con l’armatura spartana. Abbiamo anche introdotto una nuova opzione IU chiamata Mostra difficoltà (Visualizzazione difficoltà interfaccia), che mostrerà nell’interfaccia le impostazioni di difficoltà selezionate e quanti fardelli sono stati equipaggiati. Vantatevi pure con i vostri amici! I fardelli possono essere acquistati in cambio di argento al negozio dei fratelli Huldra.

Nuovi percorsi di progressione:

Nuove mod plus per abilità: Potenziate i gettoni mod per abilità esistenti utilizzando XP per aumentare ulteriormente gli effetti dei vostri mod preferiti.

Potenziate i gettoni mod per abilità esistenti utilizzando XP per aumentare ulteriormente gli effetti dei vostri mod preferiti. Prove livello platino: Proseguite con le vostre prove di eliminazione o gli incarichi di Ratatöskr e continuate a sbloccare premi del nuovo livello platino!

Proseguite con le vostre prove di eliminazione o gli incarichi di Ratatöskr e continuate a sbloccare premi del nuovo livello platino! Aumenti addizionali statistiche: Le casse nornane ora forniscono rugiada di Yggdrasill per permettere ai giocatori di spingere le statistiche ben oltre i limiti che avevano in precedenza.

Arena di Niflheim ingrandita

L’arena di combattimenti di Niflheim nel NG+ vi offrirà molte nuove opzioni con cui giocare! Oltre a una selezione di nuovi nemici da affrontare, ora potrete scegliere se giocare come Kratos o Atreus e quale compagno combatterà al vostro fianco: Atreus (con Kratos), Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Ingrid, Thor e Thrúd! Con tutte le combinazioni possibili, non vediamo l’ora di vedere quanto potete essere creativi nelle modalità di gioco e nella modalità Foto!

Boss finali

Ormai padroneggiate i combattimenti contro le anime dei Berserker e la Regina delle Valchirie Gná? Abbiamo fatto in modo che le battaglie opzionali più difficili offrissero qualche sfida in più nel NG+: anche se li avete già sconfitti, saranno comunque degli ossi duri quando li incontrerete di nuovo.

Altri miglioramenti ai nemici

Disponibile in tutte le difficoltà nel NG+: L’odiosa e l’Ormstunga, due dei nostri mini boss opzionali, ora hanno qualche asso in più nella manica. Fate un salto da loro appena potete nella vostra partita nel NG+!

L’odiosa e l’Ormstunga, due dei nostri mini boss opzionali, ora hanno qualche asso in più nella manica. Fate un salto da loro appena potete nella vostra partita nel NG+! Disponibile in Nessuna pietà e Un vero God of War nel NG+: Se scegliete di giocare nella difficoltà Nessuna pietà e Un vero God of War tutti i boss e i mini boss avranno il bonus Armatura runica. L’uso strategico dell’elemento runico in queste battaglie è ciò che può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Nel NG+, i nemici ora possono diventare d’élite anche in Nessuna pietà oltre che in Un vero God of War. I nemici d’élite otterranno un aumento del livello di potenza, perciò non perdeteli di vista quando ne vedete uno che si trasforma in combattimento.

Modalità rendering in bianco e nero

Volete rivivere la storia con un tocco più cinematografico? Dopo aver concluso il gioco una volta, avrete accesso alla nuova modalità rendering in bianco e nero per qualsiasi nuovo salvataggio nel NG+ o nel gioco standard! Potete trovare la nuova modalità nel menu delle impostazioni Grafica e visuale.