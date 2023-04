Dopo l’annuncio ormai datato settembre 2021, Bye Sweet Carol, l’avventura thrilling-horror ispirata ai grandi classici d’animazione Disney, torna a far parlare si sé attraverso i profili social di Chris Darril, game director a capo del progetto (lo ricordiamo per l’apprezzata serie horror Remothered) e dello studio Little Sewing Machine. Come si evince dal tweet qui sotto, Bye Sweet Carole uscirà nel 2024 su PC (Steam), PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.

Welcome to Corolla. 🐰 Bye Sweet Carole. 2024. pic.twitter.com/ROSeJzdsnV — ByeSweetCarole (@ByeSweetCarole) April 18, 2023

Pubblicata dal publisher francese Just For Games, Bye Sweet Carole ci metterà nei panni di Lana Benton, una ragazza che verrà catapultata in un giardino incantato pieno di creature minacciose. Seguendo alcune missive scritte da un francese avvolto nel mistero, Lana andrà alla ricerca di Carole Simmons, una sua coetanea fuggita dal Bunny Hall, un orfanotrofio del XIX secolo infestato da colonie di conigli selvatici che avrebbero aperto un varco dimensionale verso il regno di Corolla.

Oltre all’uscita nel 2024 di Bye Sweet Carole, il comunicato stampa ci informa che “per il suo nuovo progetto, l’autore della serie horror Remothered ha optato per una direzione artistica ispirata ai più grandi film d’animazione. Le straordinarie immagini supporteranno le incredibili avventure del personaggio principale, Lana Benton, nella sua ricerca per scoprire la verità sulla misteriosa scomparsa di Carole Simmons.”