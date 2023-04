Xenoblade Chronicles 3: Un Futuro Riconquistato esce a fine mese

Nintendo ha annunciato la data di uscita di Xenoblade Chronicles 3: Un Futuro Riconquistato, una nuova storia originale disponibile esclusivamente tramite il Volume 4 del Pass di Espansione. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.









Ambientato prima degli eventi di Xenoblade Chronicles 3, i giocatori si uniscono a un cast di personaggi nuovi e già noti in uno scenario originale che collega tutti e tre i capitoli della serie Xenoblade Chronicles. Un Futuro Riconquistato presenta anche nuove meccaniche di battaglia, come la Combo Unione, in cui due personaggi possono attaccare all’unisono. L’uscita di questo contenuto aggiuntivo è fissata al 26 aprile.

Nintendo ha poi svelato che il 21 luglio verrà messo sul mercato il pack doppio di amiibo Pyra/Mythra. Scansionando l’amiibo di Pyra in Xenoblade Chronicles 3, i giocatori potranno cambiare l’aspetto della spada della classe Swordfighter di Noah in modo che corrisponda alla Spada Aegis: Pyra. Quando si scansiona l’amiibo di Mythra in Xenoblade Chronicles 3, la spada della classe Swordfighter di Noah corrisponderà alla Spada Aegis: Mythra.