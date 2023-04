Diablo IV: il nuovo trailer è dedicato alla classe del Barbaro

Blizzard Entertainment ha confezionato un breve trailer per mettere in mostra il Barbaro, una delle classi giocabili in Diablo IV.









Il video della durata di appena trenta secondi mette in risalto la forza brutale di questo personaggio, in grado di farsi strada tra orde di nemici con relativa facilità. Il Barbaro può brandire due armi, assegnare abilità a quattro armi diverse, e può passivamente acquisire bonus che proteggono sé stesso e gli alleati circostanti dai nemici.

Diablo IV, che da poco è entrato in fase gold, sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 6 giugno.