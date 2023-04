Minabo – A Walk Through Life ci metterà davvero nei panni di una rapa, tuttavia la promessa è che ci sia ben più di questo. In uscita il 28 aprile su PC, Switch, PS4 e PS5, l’obiettivo del gioco dello studio spagnolo DevilishGames è farci vivere l’intero ciclo vitale di una rapa con particolare attenzione ai suoi i rapporti sociali, ma anche prendere delle difficili decisioni. Ecco il gameplay trailer:









In Minabo dovremo coltivare la nostra rapa e sperimentarne l’intero ciclo vitale dall’inizio alla fine, interagendo con altre rape e l’ambiente, stringendo amicizia, creando o meno una famiglia e prendendosi cura degli animali da compagnia. Man mano che la vita avanza, saremo chiamati a prendere decisioni difficili per quanto riguarda le interazioni sociali: sposeremo una rapa e avremo dei figli, oppure resteremo single e ci prenderemo cura dei nostri genitori nei loro ultimi giorni di vita?

Il comunicato ufficiale descrive il “rapa sim” come una pura e stimolante metafora della vita. Lungo 25 missioni colme di attimi che cambiano la vita (ispirati dagli psicologi coinvolti nello sviluppo) o nella modalità libera dove perseguire nuovi percorsi, Minabo – A Walk Through Life promette di regalare emozioni, problemi da affrontare proprio come capita nella vita reale e delicate questioni di cuore.