Come si può leggere sul sito di Epic Games, ACQUIRIS, lo sviluppatore della serie Horizon Chase (et voilà la nostra recensione di Horizon Chase Turbo per Switch), è stato acquisito ed è diventato Epic Games Brasil. Di seguito il comunicato ufficiale:

Oggi annunciamo che lo studio di gioco con sede in Brasile, AQUIRIS, si unirà a Epic Games. Questa acquisizione si basa su un investimento che Epic ha effettuato in AQUIRIS all’inizio del 2022. Il team AQUIRIS sarà la base di Epic Games Brasil, il primo studio Epic in America Latina. Fondata nel 2007, AQUIRIS è conosciuta per i suoi titoli pluripremiati tra cui Wonderbox e il franchise Horizon Chase. Con sede nella città di Porto Alegre, il team di sviluppatori AQUIRIS si unirà a Epic Games per creare contenuti innovativi ed esperienze social all’interno di Fortnite.

“Entrare a far parte di Epic Games è frutto dei nostri successi nella creazione di giochi memorabili tra cui Wonderbox, Horizon Chase 2 e Looney Tunes World of Mayhem, che continueremo a gestire. Siamo lieti di sfruttare la nostra esperienza nell’utilizzo di Unreal Engine nello sviluppo di giochi per contribuire al futuro di Fortnite”, ha affermato Mauricio Longoni, CEO di AQUIRIS e ora direttore dello studio di Epic Games Brasil. “AQUIRIS è stata in prima linea nello sviluppo di giochi in Brasile e in America Latina, e diventare parte di Epic Games metterà in luce gli sviluppatori della nostra regione per l’intero settore”.

“Abbiamo visto in prima persona gli straordinari talenti del team AQUIRIS nella creazione di giochi innovativi che attirano un appeal globale e siamo entusiasti di dare loro il benvenuto in Epic Games”, ha dichiarato Alain Tascan, Executive Vice President of Game Development di Epic Games. “Con la creazione di Epic Games Brasil, non vediamo l’ora di attingere all’immenso talento che la regione ha da offrire e stabilire la nostra presenza in America Latina“.