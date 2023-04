ATLUS ha recentemente pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Etrian Odyssey Origins Collection, la raccolta in arrivo tra non molto su Nintendo Switch e PC via Steam. Il trailer, che trovate qui sotto, permette di dare una nuova occhiata al ritorno della serie di dungeon crawler:









Etrian Odyssey Origins Collection arriverà su Nintendo Switch e PC il 1° giugno 2023. La collection contiene i primi tre titoli della serie rimasterizzati (Etrian Odyssey HD, Etrian Odyssey II HD e Etrian Odyssey III HD), oltre a numerosi miglioramenti come la funzionalità di sospensione di salvataggio, livelli di difficoltà modificabili e la localizzazione in un numero ancora superiore di lingue. A completare la già nutrita offerta di contenuti e migliorie ci pensano i nuovi set di DLC con nuovi ritratti dei personaggi.

Ecco alcune informazioni sui capitoli che fanno parte della Etrian Odyssey Origins Collection:

Etrian Odyssey HD : Oltre il villaggio di Etria c’è una misteriosa foresta con una gigantesca crepa che conduce a un labirinto sotterraneo. Conduci un gruppo di esploratori all’interno del Labirinto e parti per un viaggio alla volta di ricchezze, fama e scoperte.

: Oltre il villaggio di Etria c’è una misteriosa foresta con una gigantesca crepa che conduce a un labirinto sotterraneo. Conduci un gruppo di esploratori all’interno del Labirinto e parti per un viaggio alla volta di ricchezze, fama e scoperte. Etrian Odyssey II HD : Parti alla volta di Lagaard alta, un misterioso castello oltre le nuvole. Assembla una squadra di eroi, indaga sul mistero del colossale albero di Yggdrasil e svela la verità che si cela dietro Lagaard alta.

: Parti alla volta di Lagaard alta, un misterioso castello oltre le nuvole. Assembla una squadra di eroi, indaga sul mistero del colossale albero di Yggdrasil e svela la verità che si cela dietro Lagaard alta. Etrian Odyssey III HD: Salpa per un labirinto sottomarino alla ricerca della città sommersa di Armoroad! Guida un gruppo di avventurieri in un viaggio alla scoperta di un labirinto colmo di tesori, segreti nascosti e tecnologie misteriose.