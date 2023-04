Tymon Smektala, franchise director di Dying Light e importante figura in quel di Techland, ha lanciato qualche giorno fa un sondaggio sul suo profilo Twitter in cui chiedeva alla comunità quale sia il personaggio più intrigante da usare in un ipotetico Dying Light 3. Ecco il tweet con i risultati:

DISCLAIMER: This is not Dying Light 3 announcement 🙂

But – we were chatting today overseeing last details for the Gut Feeling update (3 days to go!), and we couldn't agree…

…so please help: if we do DL3, would you be most excited if the main hero was (as a "profession"):

— Tymon Smektała (@smektalaTM) April 17, 2023