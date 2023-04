Cult of the Lamb si espande con l'update Relics of the Old Faith

Cult of the Lamb sta per espandersi con un nuovo contenuto aggiuntivo gratuito grazie all’aggiornamento Relics of the Old Faith. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri durante l’Indie World trasmesso da Nintendo.









L’aggiornamento introdurrà una nuova storyline post-game che vede il giocatore affrontare nemici e boss con l’aiuto di alcune reliquie, cioè degli oggetti che offrono poteri unici e ne migliorano le capacità di combattimento. Dozzine di nuovi oggetti, reliquie e nemici sono sparsi in dungeon rivisitati, sorvegliati da nuove versioni dei quattro vescovi guardiani. L’update aggiungerà anche le nuove modalità Permadeath, Gauntlet e Boss Rush.

Cult of the Lamb: Relics of the Old Faith sarà disponibile su PC e console dal 24 aprile.