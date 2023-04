FINAL FANTASY Pixel Remastered: la serie sbarca su PS4 e Switch

La serie FINAL FANTASY Pixel Remaster, finora disponibile solo su Steam e dispositivi mobile, è finalmente disponibile in formato digitale anche su console PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ecco il trailer d’annuncio:









La serie Pixel Remaster, che include i giochi da FINAL FANTASY I fino a FINAL FANTASY VI, propone la stessa magia dei giochi originali con vari miglioramenti alla grafica e al sonoro, restando comunque fedele al design rétro di questi eterni capolavori.

Nella serie ci saranno delle funzionalità uniche per le versioni PS4 e Switch, tra cui l’opzione per passare dalle colonne sonore riarrangiate a quelle basate sui giochi originali e anche la possibilità di scegliere i font di gioco (sarà possibile giocare con il font predefinito o con un font ispirato ai pixel). Inoltre, chi gioca su PS4 e Nintendo Switch avrà delle nuove opzioni disponibili, come la possibilità di disattivare gli incontri casuali o di regolare i moltiplicatori d’esperienza guadagnata tra 0 e 4.

Segnaliamo che le versioni digitali di tutti e sei i giochi della serie possono essere acquistate individualmente o all’interno del pacchetto FINAL FANTASY I-VI BUNDLE disponibile sul PlayStation Store o il Nintendo eShop.