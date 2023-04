Aveva fatto discutere non poco la decisione di togliere il Ray Tracing dai remake PC di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 di qualche giorno fa. Dopo poco è emerso ciò che molti avevano immaginato, ovvero che si era trattato di un disguido legato a un problema tecnico.

Tramite un post su Twitter, Capcom oggi ha informato la comunità che è stata resa disponibile una patch che dovrebbe risolvere il problema:

Update for Steam users: A patch for the missing raytracing options should now be available! https://t.co/56RO7cnMlP — Resident Evil (@RE_Games) April 20, 2023

Il post dice: “Aggiornamento per gli utenti di Steam: ora dovrebbe essere disponibile una patch per le opzioni di raytracing mancanti!“.

Chiaramente sarebbe meglio che non capitassero inconvenienti di questo tipo, ma fortunatamente non abbiamo dovuto aspettare molto per una soluzione a un problema probabilmente inaspettato tanto per gli sviluppatori quanto per la comunità.