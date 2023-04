Atari ha acquisito i diritti di centinaia di IP degli anni '80 e '90

Atari ha annunciato di aver acquisito i diritti di centinaia di proprietà intellettuali risalenti agli anni ’80 e ’90 che coinvolgono i cataloghi di publisher quali Micropose, Infogrames e Accolade. Secondo quanto riportato da Eurogamer, Atari ora detiene il marchio Accolade.

Purtroppo non è stata diffusa una lista di tutte le IP appena acquisite, ma sappiamo che tra queste sono presenti le serie di Bubsy, Demolition Racer, Hardball, 1942: Pacific Air War, nonché i videogiochi di combattimento aerei F-117A e F-14. Atari fa sapere che questi acquisti permetteranno alla compagnia di espandere la distribuzione fisica e digitale di questi titoli, portandone alcuni di essi su console per la prima volta, mentre non viene esclusa la possibilità di creare nuovi videogiochi basati proprio sulle IP appena acquisite.

Quanto appena accaduta va a inserirsi all’interno di una strategia più ampia che punta a fortificare il ruolo di Atari nell’industria dei videogiochi, soprattutto in relazione alle saghe videoludiche del passato. Non è un caso, infatti, che la compagnia stia per portare a termine l’acquisizione di Nightdive Studios, specializzato proprio nel restauro di videogiochi con più di qualche anno sulle spalle.