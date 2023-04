DRAMA, lo sviluppatore francese al lavoro da qualche anno sul progetto, ha pubblicato ieri un trailer di Unrecord, un FPS single player in cui viviamo l’azione dalla body cam dell’agente di polizia che impersoniamo.

La grande particolarità di Unrecord è il grado estremo di fotorealismo raggiunto grazie all’Unreal Engine 5. Ecco il trailer che in 24 ore ha fatto segnare 1 milioni di visualizzazioni:









A quanto pare, lo shooter spingerà forte sull’immersione e sul realismo come parte integrante dell’esperienza, sarà un FPS story driven per giocatore singolo e soprattutto non è un fake, come ipotizzato da alcuni dopo aver visto il trailer. A sostenerlo è Alexander Spindler, programmatore e co-direttore del gioco. Ecco il tweet traducibile in “Per quelli che pensavano che Unrecord fosse un falso o un video, mi dispiace”:

For those who thought Unrecord was fake or a video, sorry. 😌 pic.twitter.com/41ESKMISy1 — Alexandre Spindler (@esankiy) April 20, 2023

Queste sono le caratteristiche principali del gioco:

Un sistema di mira originale: mira libera con ADS autentico e movimenti della mano illimitati.

Muori e riprova a combattere con un approccio tecnico e minimalista. Non c’è spazio per gli errori; sta a te sviluppare le tue tattiche.

Fai scelte di dialogo che hanno un impatto sulla tua esperienza, anche durante il combattimento.

Un FPS narrativo incentrato su una trama ricca di colpi di scena, ispirato alle migliori storie di gialli e thriller.

Direzione artistica che gioca con la prospettiva delle riprese video e bodycam, creando un’esperienza trompe-l’œil (una corrente pittorica che dà l’illusione della tridimensionalità, Ndr).

Ovviamente, dopo un trailer così, la curiosità della comunità attorno a Unrecord è divampata. DRAMA lo descrive come “una miscela di Firewatch e Ready or Not”, tuttavia è ancora presto per fregarsi le mani. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, infatti sul sito ufficiale si legge che “Unrecord è ancora nelle prime fasi di sviluppo e produzione. Non ha ancora una data di rilascio e non ci aspettiamo che esce quest’anno. Stiamo ancora cercando editori e investitori per supportare lo studio“. Su Steam è possibile aggiungerlo alla propria wishlist per rimanere sempre aggiornati sullo stato dei lavori.