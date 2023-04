Loop8: Summer of Gods, nuovo gameplay trailer

Il publisher XSEED Games e lo studio di sviluppo Marvelous hanno pubblicato un gameplay trailer di Loop8: Summer of Gods, il “Coming-of-Age RPG” in arrivo a giugno. Ecco il trailer:









Il nuovo gameplay trailer di Loop8: Summer of Gods ci permette di approfondire le meccaniche e ai sistemi di gioco attraverso un walkthrough lungo sette minuti. Come si può notare, il video mostra una giornata della vita del protagonista Nini mentre incontra il primo boss del gioco.

Stando a quanto riporta il sito ufficiale, in game ogni scelta può cambiare tutto. I giocatori dovranno sfruttare la forza dei legami emotivi per affrontare entità di un altra dimensione note come i Kegai.

Ricordiamo che Loop8: Summer of Gods per uscirà per PlayStation 4, Xbox One e Switch il 1 giugno in Giappone e per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 6 giugno.