Tekken 8: Bandai Namco mostra il gameplay di Lili

Emilie De Rochefort, Lili per gli amici, è un personaggio ricorrente presente in tutti i videogiochi della serie da Tekken 5 all’ottavo in uscita quest’anno. È comparsa anche in alcuni spin-off, tra cui Tekken Tag Tournament 2. Lili non è un’esperta di arti marziali, tuttavia è un’abile ginnasta in grado di sfruttare le sue capacità atletiche per confondere l’avversario con piroette e ruote mentre si appresta a colpire il nemico.

Tekken 8 è ancora sprovvisto di una data di uscita ma sappiamo che è in sviluppo per PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.