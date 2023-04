Flashback 2 in uscita a novembre, pubblicato un nuovo trailer

Microids ha confezionato un nuovo trailer di Flashback 2 con il quale non solo ne annuncia la finestra di uscita ufficiale, ma mostra anche alcune sequenze di gameplay inedite.









Sviluppato da Microids Lyon e Paris Studios sotto la direzione di Paul Cuisset, Flashback 2 porta i giocatori nel XXII secolo, un periodo in cui gli United Worlds si estendono in tutto il Sistema Solare. Questa tranquillità è però minacciata dall’invasione dei Morph guidata dal temibile Generale Lazarus. Alla ricerca del suo amico Ian, Conrad B. Hart si tuffa ancora una volta in un’avventura ricca di colpi di scena e rivelazioni con l’aiuto dei suoi pochi alleati, tra cui A.I.S.H.A., la sua iconica arma dotata di intelligenza artificiale.

Flashback 2 sarà disponibile a novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Inoltre sono state presentate sia la Collector’s Edition che la Limited Edition. Di seguito tutti i dettagli.

La Limited Edition per PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch includerà:

Una copia del gioco

Una custodia Steelbook

La colonna sonora digitale di Flashback 2

La Collector’s Edition per PS4, PS5 e Switch includerà:

Una copia del gioco

Il videogioco Flashback originale in versione digitale

Una figure di 20cm di Conrad

3 litografie

Una custodia Steelbook

Un badge unico

La colonna sonora digitale di Flashback 2

2 sticker adesivi