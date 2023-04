La CMA (Competition & Markets Authority) del Regno Unito si è espressa contro l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft. La motivazione principale è il rischio che l’accordo possa “danneggiare il mercato del Cloud Gaming, portando una minore innovazione e possibilità di scelta per l’utenza UK”. Ecco il tweet della CMA:

We’ve prevented @Microsoft from purchasing @Activision over concerns the deal would damage competition in the #CloudGaming market, leading to less innovation and choice for UK #gamers. ☁️https://t.co/SdXt1rYAkZ pic.twitter.com/prWcDI7Evt — Competition & Markets Authority (@CMAgovUK) April 26, 2023

Il no della CMA nasce dalla convinzione che, se l’acquisizione Microsoft – Activision andasse in porto, i risvolti negativi supererebbero quelli positivi nello specifico del Cloud Gaming. Come si può leggere qui, Martin Coleman, presidente del gruppo di esperti che ha condotto l’indagine per conto della CMA, ha dichiarato:

“Il gaming è il più grande settore dell’intrattenimento del Regno Unito. Il cloud gaming sta crescendo rapidamente con il potenziale per cambiare i giochi alterando il modo in cui vengono giocati, liberando le persone dalla necessità di fare affidamento su costose console e PC e offrendo loro una scelta più ampia su come e dove giocare. Ciò significa che è fondamentale per noi proteggere la concorrenza in questo mercato emergente ed entusiasmante.”

emergente ed entusiasmante.” “ Microsoft gode già di una posizione di forza e di un vantaggio rispetto ad altri concorrenti nel cloud gaming e questo accordo rafforzerebbe tale vantaggio dandogli la possibilità di indebolire concorrenti nuovi e innovativi.”

dandogli la possibilità di indebolire concorrenti nuovi e innovativi.” “Microsoft si è impegnata in modo costruttivo con noi per cercare di affrontare questi possibili problemi e ne siamo grati, ma le sue proposte non sono state efficaci nel porre rimedio alle nostre preoccupazioni e avrebbero rimpiazzato la competizione con una regolamentazione inefficace in un mercato nuovo e dinamico.”

in un mercato nuovo e dinamico.” “Il cloud gaming ha bisogno di un mercato libero e competitivo per far prosperare l’innovazione e la scelta. Ciò si ottiene al meglio consentendo alle attuali dinamiche competitive nel cloud gaming di continuare a svolgere il proprio lavoro.”

La risposta non si è fatta attendere e, come si può capire dal tweet di Brad Smith, presidente di Microsoft, è l’unica immaginabile: il ricorso in appello.

We remain fully committed to our acquisition with @ATVI_AB and will appeal today's determination by the CMA. Here's our statement. pic.twitter.com/ylvDP5RUqQ — Brad Smith (@BradSmi) April 26, 2023