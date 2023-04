Remedy Entertainment è una software house particolarmente amata da tanti giocatori, ma ciò non stupisce nessuno. Avendo partorito opere del calibro di Max Payne, Alan Wake e Control, lo studio di sviluppo finlandese ha saputo creare un rapporto saldo con la comunità. Ecco allora che quanto emerge dal rendiconto finanziario dell’ultimo trimestre fiscale diffuso da Remedy potrebbe allietare la giornata di molti, anzi moltissimi.

Come si può leggere nel documento che trovate a questo indirizzo, Alan Wake 2 galoppa spedito verso la pubblicazione nel corso dell’anno tra lavori che procedono a gonfie vele e ambizioni. Tuttavia Remedy non ha in cantiere “solo” lui, ma anche una serie di giochi tra cui Control 2, Codename Condor, Codename Vanguard e il remake di Max Payne 1&2.

Il CEO Tero Virtala ha commentato così lo stato degli altri, attesi progetti di Remedy Entertainment:

Alan Wake 2 sta per diventare un grande gioco e ha entusiasmato tutti a Remedy. Abbiamo iniziato l’ultima grande fase della produzione per preparare il gioco al lancio entro la fine dell’anno. Il progetto è completo a livello di personale occupato, ma saremo in grado di iniziare a ridurre gradualmente le dimensioni del team man mano che ci avvicineremo alla pubblicazione. Questi sviluppatori, una volta liberi, potranno quindi essere spostati sugli altri nostri progetti mentre questi ultimi si avvieranno nei prossimi stadi di sviluppo.

Control 2, che è passato alla fase di proof-of-concept a gennaio, ha registrato buoni progressi. Durante il primo trimestre, il team di sviluppo si è concentrato sul world building e sulle meccaniche di gioco. Inoltre, abbiamo sviluppato il target visivo del gioco.

Codename Condor, un gioco multiplayer cooperativo nell’universo di Control, ha continuato il suo costante progresso nella fase di proof-of-concept. Siamo stati in grado di dimostrare i design chiave per il gameplay e abbiamo trovato nuovi modi per utilizzare gli asset e le ambientazioni del mondo di Control. Codename Condor, insieme a Control 2, espanderà il marchio Control, che sarà uno dei capisaldi di Remedy per gli anni a venire.

Codename Vanguard, essendo un gioco cooperativo free-to-play, è un nuovo tipo di gioco per Remedy ed è in fase di proof-of-concept. Le nuove assunzioni chiave alla fine dello scorso anno hanno portato a un migliore slancio per il progetto e la leadership del gruppo che ci sta lavorando è stata rafforzata, ma c’è ancora molto da fare. Abbiamo incentrato gli sforzi in particolare sul gameplay principale, sul loop del gioco e sul design del meta gioco.

Il remake di Max Payne 1&2 è progredito bene e durante il primo trimestre il progetto è passato alla fase di prova. Il team di sviluppo ha lavorato in modo efficiente nel dimostrare quali sono gli elementi chiave di Max Payne e di trasporre il gioco in alta qualità sulle console e sui PC attuali. Ci aspettiamo che il progetto continui ad avanzare bene e che, in virtù di ciò, la dimensione del team al lavoro sul gioco si espanda gradualmente verso la fine dell’anno.

Il nostro obiettivo principale è l’imminente lancio di Alan Wake 2. Sebbene ci sia ancora da fare, sono impressionato dalla qualità del lavoro e dalla velocità di sviluppo del team. Il gioco porta con sé molte promesse. Questo sarà il nostro primo lancio di un nuovo gioco da Control nel 2019. Alan Wake 2 sarà un gioco di cui saremo tutti orgogliosi in Remedy e, soprattutto, sono sicuro che sarà un gioco che i giocatori adoreranno giocare.