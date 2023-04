Annunciato Funko Fusion, un nuovo action adventure con i Pop

Rivelato la scorsa estate senza che venissero forniti molti dettagli, Funko Fusion è stato annunciato in pompa magna con un primo teaser trailer che mostra alcune brevi sequenze di gameplay. Si tratta di un action adventure in cui i giocatori controlleranno i celebri Pop, le statuine di vinile prodotte dalla Funko che raffigurano le caricature di numerosi personaggi della cultura nerd e geek.









Sviluppato da 10:10 Games, un team di veterani che in passato ha collaborato alla realizzazione dei videogiochi LEGO, Funko Fusion permetterà di controllare decine di personaggi appartenenti a vari franchise, tra cui The Umbrella Academy, Masters of the Universe, Ritorno al Futuro, Jurassic World, Battlestar Galactica, e molti altri ancora. Il gioco potrà contare anche su una componente multiplayer online in cui un massimo di quattro giocatori potranno unire le forze per combattere nemici, esplorare il mondo di gioco e risolvere enigmi.

Funko Fusion sarà disponibile su PC e console nel corso del 2024.