Redfall: Bethesda ha pubblicato il trailer di lancio

Bethesda ha condiviso il trailer di lancio di Redfall, l’FPS co-op ormai pronto ad aprire la stagione della caccia ai vampiri su PC e Xbox Series X|S. Di seguito il trailer di lancio:









Come ha ben spiegato la nostra anteprima hands-on, Redfall è uno sparatutto in soggettiva cooperativo open world sviluppato da Arkane Austin, i creatori di Prey e Dishonored. In quest’avventura in prima persona potremo annientare i nemici da soli o in cooperativa con un massimo di 3 amici e affrontare i vampiri che tengono in ostaggio l’isola che dà il nome al gioco, Redfall.

In pieno stile Arkane, saremo chiamati a scegliere la nostra strada sull’isola e combattere le orde di vampiri e seguaci a modo nostro per scoprire la causa dell’invasione. Nel farlo avremo l’opportunità di esplorare un dettagliato open world e portare la luce nei più oscuri recessi dell’isola, mentre combatteremo per svelare i segreti dei succhiasangue. A nostra disposizione avremo una gamma di eroi dotati di abilità uniche e potenziabili e armi personalizzabili con cui equipaggiarli.

Vi ricordiamo che Redfall uscirà in esclusiva per Xbox Series X|S e PC il 2 maggio 2023 e che sarà presente dal day one su Xbox Game Pass, ma soprattutto che, per festeggiare l’uscita del gioco, Bethesda e Arkane Austin invitano il 2 maggio tutti gli appassionati e i fans del gioco a uno speciale party “col vampiro” che si svolgerà presso il ristorante Hamerica’s di Corso di Porta Ticinese 6 a Milano a partire dalle ore 18.00 fino alle 22.00.

Il party sarà colorato da influencer, content creator, panini ispirati al gioco e postazioni dove provarlo, ma per accedere all’area riservata bisogna pre-registrarsi a questo link.