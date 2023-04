Might & Magic: Clash of Heroes, annunciata la Definitive Edition

Dotemu e Ubisoft hanno annunciato Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition, una versione riveduta e corretta del puzzle game con elementi RPG uscito su Nintendo DS nel lontano 2009.









Questa nuova edizione del videogioco sviluppato originariamente da Capybara Games manterrà le caratteristiche del gioco approdato quattordici anni fa sulla portatile di Nintendo, dando però una rinfrescata al comparto grafico e aggiungendo varie migliorie di quality-of-life, compreso un ribilanciamento della modalità multiplayer. La Definitive Edition includerà anche il DLC I Am the Boss, il quale permetterà di giocare nei panni di cinque boss, di cui uno inedito, nelle modalità multiplayer e Quick Battle.

Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition uscirà questa estate su PC, PS4 e Nintendo Switch, tuttavia ancora non si conosce la data di uscita definitive.