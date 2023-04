PlayStation 5: vendite superiori alle previsioni nell'anno fiscale 2022

Nel presentare i risultati relativi all’anno fiscale 2022 che si è concluso lo scorso 31 marzo, Sony ha fatto sapere che le vendite di PlayStation 5 relative a FY2022 sono state superiori alle aspettative. In particolare, la compagnia giapponese ha spedito 19 milioni di console ai rivenditori, a fronte di una previsione di vendita pari a 18 milioni di unità. In totale, la base installata di PS5 ha superato quota 38 milioni.

Sony spiega che questo aumento è dovuto principalmente all’attenuarsi delle condizioni sfavorevoli dovute alla pandemia e alla crisi dei microprocessori, che hanno dunque permesso una maggiore produzione e di conseguenza un incremento delle vendite.

Per quanto riguarda gli altri risultati finanziari, sappiamo che le vendite di videogiochi e software hanno generato introiti pari a 1,7 trilioni di yen (pari a circa 11,3 miliardi di euro) con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente, di questi ricavi circa la metà (862 miliardi di yen / 5,7 miliardi di euro) derivano dalla vendita di add-on e microtransazioni. In crescita del 50% i ricavi provenienti dalla vendita di videogiochi fisici (193,4 miliardi di yen / 1,2 miliardi di euro), mentre i videogiochi digitali continuano a fare la parte del leone con introiti totali pari a 660,9 miliardi di yen (4,5 miliardi di euro), in crescita del 16% su base annua.

Sul versante delle previsioni per l’anno fiscale 2023, quello iniziato lo scorso 1° aprile che si concluderà il 31 marzo 2024, Sony prevede di incrementare ulteriormente le vendite di PlayStation 5, come riportato da GamesIndustry, mentre l’hardware dovrebbe diventare più redditizio andando a spingere verso l’alto il reddito operativo.