Il publisher Modus Games ha annunciato con un trailer che Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons arriverà in autunno. Ecco il trailer d’annuncio:









Di seguito invece la descrizione ufficiale:

Preparati a fare a pugni in stile Double Dragon in questa nuova aggiunta roguelite all’iconico franchise picchiaduro. È l’anno 199X e una guerra nucleare ha devastato New York City, costringendo i cittadini a lottare per sopravvivere, mentre per le strade si scatenano rivolte e criminalità. La città è stata sopraffatta da bande criminali che terrorizzano ciò che ne rimane mentre lottano per il controllo totale. Non essendo più disposti a sopportare tutto questo, i giovani Billy e Jimmy Lee si assumono la responsabilità di cacciare via le bande dalla loro città.

Esplora gli esordi dei giovani fratelli Double Dragon mentre affrontano nemici sia nuovi che già noti in questa storia alternativa. In questa avvincente rivisitazione roguelite, ogni partita è un’occasione nuova per un’azione inedita. Il gioco è caratterizzato da una struttura a livelli unica e dinamica e la difficoltà delle missioni che affronterai cambierà in base all’ordine di selezione.

Vesti i panni dei membri del classico duo Billy e Jimmy, passa a Marian e zio Matin oppure prova 9 personaggi aggiuntivi sbloccabili, ognuno con le proprie mosse speciali e stili unici. Con la modalità cooperativa in locale a 2 giocatori, l’azione si quadruplica mentre ripulisci le strade malfamate in compagnia.

Caratteristiche principali:

AZIONE DI SQUADRA: scegli due combattenti e passa fluidamente dall’uno all’altro in modo da avere a disposizione una moltitudine di strategie per combo devastanti e mosse difensive e offensive.

scegli due combattenti e passa fluidamente dall’uno all’altro in modo da avere a disposizione una moltitudine di strategie per combo devastanti e mosse difensive e offensive. PICCHIADURO CON ELEMENTI DI ROGUELITE: prova infinite possibilità di gioco grazie alla funzione di selezione dinamica delle missioni. L’ordine in cui sceglierai la missione da svolgere ne influenzerà la lunghezza, il numero di nemici e la difficoltà complessiva. Scegli come migliorare grazie ai potenziamenti casuali acquistabili per i tuoi personaggi alla fine di ogni missione, oppure conserva i risparmi per rianimare i tuoi giocatori durante le missioni.

prova infinite possibilità di gioco grazie alla funzione di selezione dinamica delle missioni. L’ordine in cui sceglierai la missione da svolgere ne influenzerà la lunghezza, il numero di nemici e la difficoltà complessiva. Scegli come migliorare grazie ai potenziamenti casuali acquistabili per i tuoi personaggi alla fine di ogni missione, oppure conserva i risparmi per rianimare i tuoi giocatori durante le missioni. 13 PERSONAGGI GIOCABILI UNICI: inizia il combattimento con Billy, Jimmy, Marian e zio Matin. Ottieni gettoni nel corso del gioco per sbloccare una rosa variegata di 9 personaggi aggiuntivi, ognuno con il proprio stile e i propri punti di forza. Scegli il tuo duo da combattimento in maniera intelligente, tenendo conto dei punti di forza e di debolezza di ciascun personaggio.

inizia il combattimento con Billy, Jimmy, Marian e zio Matin. Ottieni gettoni nel corso del gioco per sbloccare una rosa variegata di 9 personaggi aggiuntivi, ognuno con il proprio stile e i propri punti di forza. Scegli il tuo duo da combattimento in maniera intelligente, tenendo conto dei punti di forza e di debolezza di ciascun personaggio. PLASMA LA TUA ESPERIENZA E LE TUE RICOMPENSE: regola la difficoltà di gioco per determinare la quantità di gettoni ottenuti in ogni sessione e usali per sbloccare i contenuti del Negozio dei gettoni, compresi personaggi, suggerimenti e molto altro. Il modificatore può essere usato per l’attivazione della modalità Permamorte o addirittura di quella infinita.

regola la difficoltà di gioco per determinare la quantità di gettoni ottenuti in ogni sessione e usali per sbloccare i contenuti del Negozio dei gettoni, compresi personaggi, suggerimenti e molto altro. Il modificatore può essere usato per l’attivazione della modalità Permamorte o addirittura di quella infinita. MODALITÀ COOPERATIVA IN LOCALE: ripulisci le strade della città in compagnia nella modalità cooperativa in locale che supporta fino a due giocatori.

Vi ricordiamo che Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch questo autunno.