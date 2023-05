Lo sviluppatore Awaceb e l’editore Kepler Interactive hanno annunciato oggi che Tchia, l’emozionante avventura open-world su un’isola che abbiamo recensito poco tempo fa, si è fatta strada nei cuori di oltre 1 milione di giocatori sei settimane dopo il suo lancio, acclamato dalla critica su console PlayStation e PC.

Per celebrare questo traguardo, Awaceb ha rilasciato un nuovo trailer di riconoscimenti e ha aperto i preordini per la versione fisica di Tchia per PS4 e PS5 in uscita il 18 luglio.









La nuova versione fisica di Tchia di Awaceb, distribuita in collaborazione con Maximum Games, arriverà su PS4 e PS5 il 18 luglio ed è già disponibile per il preordine presso i rivenditori selezionati.

L’edizione fisica Oléti include un pacchetto cosmetico ispirato alla famiglia di giochi di Kepler Interactive. Personalizzate la vostra barca, l’ukulele, l’aliante e persino l’abbigliamento di Tchia con oggetti e look della suite di giochi di Kepler, tra cui Sifu, Scorn, Flintlock: The Siege of Dawn e design ispirati a Cat Quest.