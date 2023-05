Street Fighter 6: Capcom prevede vendite pari a 10 milioni di copie

In uscita tra poche settimane, Street Fighter 6 potrebbe diventare il capitolo più venduto della celebre serie di picchiaduro. Secondo quanto dichiarato da Haruhiro Tsujimoto, il presidente di Capcom, la compagnia giapponese prevede di piazzare ben 10 milioni di copie del gioco.

Nel corso di un’intervista concessa ai taccuini di Famitsu (via Game Developer), Tsujimoto ha spiegato che Street Fighter V ha venduto 7 milioni di copie, ma la compagnia si aspetta che la successiva incarnazione della saga possa superare questo traguardo. “Se riuscissimo a far tesoro della nostra esperienza nelle vendite digitali, dovremmo riuscire a raggiungere le 10 milioni di copie per il nostro prossimo videogioco,” ha dichiarato Tsujimoto. “Quella di Street Fighter è la nostra serie ammiraglia, per questo non abbiamo esitato a investire in essa.”

Street Fighter 6, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S dal 2 giugno. Avete già letto la nostra più recente anteprima?