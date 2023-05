Fall of Porcupine: annunciata la data di uscita

Fall of Porcupine, un’avventura 2D realizzata da Critical Rabbit e pubblicata da Assemble Entertainment, arriverà su PC via Steam, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 15 giugno. L’annuncio è di oggi, così come il relativo trailer:









Ecco invece qualche caratteristica del gioco:

Dove le creature selvagge ottengono la loro assistenza sanitaria: costruisci relazioni con gli eclettici e intriganti cittadini di Porcupine attraverso conversazioni profonde e coinvolgenti. Fai attenzione a ciò che dici, però: qualcuno potrebbe non apprezzare le tue parole.

costruisci relazioni con gli eclettici e intriganti cittadini di Porcupine attraverso conversazioni profonde e coinvolgenti. Fai attenzione a ciò che dici, però: qualcuno potrebbe non apprezzare le tue parole. Morbido e sensibile: le avventure (e le disavventure) di Finley conducono in un territorio che tocca temi come la morte, la malattia, la salute mentale e il dolore. Fall of Porcupine affronta con sensibilità ciascuno di questi argomenti con storie accessibili, personaggi riconoscibili e dialoghi risonanti.

le avventure (e le disavventure) di Finley conducono in un territorio che tocca temi come la morte, la malattia, la salute mentale e il dolore. Fall of Porcupine affronta con sensibilità ciascuno di questi argomenti con storie accessibili, personaggi riconoscibili e dialoghi risonanti. Un viaggio per tutta la famiglia: Il gameplay e i controlli di Fall of Porcupine consentono a chiunque di iniziare a giocare con facilità. Non importa se sei un giocatore alle prime armi o un esperto di 2D a scorrimento laterale, Fall of Porcupine ti farà sentire comunque a casa.

Il gameplay e i controlli di Fall of Porcupine consentono a chiunque di iniziare a giocare con facilità. Non importa se sei un giocatore alle prime armi o un esperto di 2D a scorrimento laterale, Fall of Porcupine ti farà sentire comunque a casa. Oh, i luoghi che vedrai (e ascolterai): il mondo delicatamente illustrato di Fall of Porcupine ti condurrà attraverso un mondo di colori e meraviglie, mentre la colonna sonora di alto livello ti accompagnerà in ogni momento, partendo dal timpano e finendo per adagiarsi sul fondo del tuo cuore.