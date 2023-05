Frictional Games, gli autori di SOMA, hanno diffuso un gameplay trailer lungo 10 minuti di Amnesia: The Bunker, l’horror in prima persona in arrivo su PC via Steam/Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 23 maggio. Ecco il trailer:









La pagina ufficiale Steam lo descrive così:

In Amnesia: The Bunker dovrai cercare di sopravvivere alla solitudine di un desolato bunker della prima guerra mondiale con un solo proiettile nel caricatore,e affrontare gli opprimenti orrori che infestano l’oscurità. Mantieni accesa una luce, costi quel che costi, non arrenderti. e trova la via per la salvezza. Un’intensa esperienza horror in prima persona.

Tensione crescente: Immergiti nell’esperienza horror definitiva nei panni del soldato francese Henri Clément. Con solo un revolver e una rumorosa torcia a dinamo, dovrai trovare il modo di sopravvivere approfittando delle poche risorse che troverai lungo la strada e del tuo spirito d’inventiva per costruirne di nuove. Grazie a un sistema randomizzato e imprevedibile, ogni partita sarà diversa dall’altra. Dovrai adattare il tuo stile di gioco nel disperato tentativo di sopravvivere all’inferno con una minaccia sempre in agguato che reagisce a ogni tuo suono e movimento. Ogni decisione che prenderai avrà un effetto sugli eventi del gioco: le azioni portano conseguenze.

Fuggi dall’incubo: Affronta i problemi e inventa soluzioni in questo mondo semiaperto. Esplora e sperimenta, solo così troverai la via d’uscita. Scopri cosa sta succedendo: che fine hanno fatto gli altri soldati? Dove sono finiti tutti gli ufficiali? Quale diabolico incubo si nasconde sotto questo inferno? Svela i misteri del bunker ed esplora ogni angolo e fessura di questo crudele sandbox. La tua sopravvivenza dipenderà da te.

Caratteristiche chiave:

Una presenza costante e sempre in movimento che reagisce alle azioni del giocatore.

Tensione costante: il tempo non è a tuo favore.

Interazioni tattili e fisiche con il mondo che ti circonda.

Trova risorse e realizza strumenti artigianali utili alla tua sopravvivenza.

Molteplici soluzioni alla risoluzione dei problemi in questo mondo aperto e non lineare.