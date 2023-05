Star Wars: un nuovo RTS sarebbe in sviluppo

Pare che qualcuno stia lavorando a un nuovo RTS ambientato nell’universo di Star Wars, perlomeno stando alle indiscrezioni che stanno circolando in queste ore.

Secondo quanto riportato da Andy Robinson, giornalista della testata VGC, uno studio blasonato starebbe sviluppando uno strategico in tempo reale su licenza di Star Wars, tuttavia Robinson non si è voluto sbottonare ulteriormente. Se dovessimo buttare giù qualche nome tra gli sviluppatori di RTS, i primi che ci verrebbero in mente sarebbero Petroglyph, già autori dell’ottimo Empire at War, ma anche Relic Entertainment, Blackbird Interactive e Creative Assembly: tutti studi di primo piano nell’ambito dei videogiochi di strategia.

Chiaramente si tratta di supposizioni basate su un rumor non confermato. Speriamo dunque di saperne di più al più presto.