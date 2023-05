Tra i tanti titoli di un certo peso in uscita nel 2023, tra i numerosi fan del post-apocalittico là fuori – di cui noi di TGM costituiamo una sorta di curva degli ultras – ce n’è uno che, per una lunga serie di motivi, è atteso con particolare trepidazione. Ci si riferisce a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl di GSC Game World, naturalmente.

Di recente, la software house ha pubblicato un… minitrailer intitolato “Become NonStoppable” utile a mostrarci uno scorcio di Unreal Engine 5 tratto dal gioco, il quale arriverà a fine anno su PC e Xbox Series X|S (anche su Game Pass fin dal day one). Eccolo:









Di seguito trovate la descrizione ufficiale del trailer:

“Ancora una spinta in avanti, e si può già vedere anche il sicuro e accogliente Yaniv. Alcuni ululati affamati ci stanno seguendo, più vicini e più forti ogni secondo. Lo zaino è pieno del prezioso habar di un’incursione, anche se non c’è fiato per difenderlo ulteriormente. Chi c’era lo sa… In momenti come questo, dovresti iniziare a dire addio all’habar o alla tua vita, a seconda dei tuoi valori.”

“Per quel tipo di disavventura, gli stalker esperti hanno avuto un asso nella manica, lo stesso di 16 anni fa. Affidabile. Gustoso. E rinfrescante, come dovrebbe essere. Sii NON STOP per natura, ma tienine qualcuna nella tua scorta.”

“Bevanda energetica NON STOP e S.T.A.L.K.E.R. 2 — proprio come nel primo viaggio, di nuovo ufficialmente insieme!”