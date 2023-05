Bungie sarebbe alla ricerca di personale per il suo nuovo progetto in Unreal Engine 5. La notizia emerge da TheGamePost, come si evince dal tweet qui sotto:

(TheGamePost) Bungie’s New IP Might Ditch Tiger Engine For Unreal Engine 5, Job Listing Suggests Job Listing:https://t.co/eMoWNyPp9h Article:https://t.co/EI7BOabgCG pic.twitter.com/40WvqOqQ42 — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) May 5, 2023

Nella descrizione dell’offerta di lavoro, si può leggere “Ti piacerebbe lavorare su una nuova IP e un nuovo genere in Bungie che combini un’incredibile atmosfera d’azione con personaggi spensierati e stravaganti? Sei entusiasta di lavorare su allegri combattimenti PvP e gameplay action?”. L’IP cui si riferisce l’annuncio è, con tutta probabilità , quella di cui vi accennato qui, un progetto slegato dal franchise Destiny.

È interessante notare che, per questo progetto, Bungie chiede competenze legate all’Unreal Engine 5. Tutto ciò lascia pensare che la nuova IP sfrutterà il motore grafico capace di meraviglie tecniche, una speranza di molti giacché l’engine targato Epic Games ha già dimostrato di potersi caricare la next-gen sulle spalle.