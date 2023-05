Al 16 aprile 2023, il franchise Horizon di Guerrilla Games ha venduto oltre 32,7 milioni di copie. L’ultimo capitolo, Horizon Forbidden West, di cui vi riproponiamo la recensione del nostro Dan Hero, ha piazzato 8,4 milioni di copie.

Questi numeri non spuntano fuori dal nulla, bensì da questo articolo su PlayStation.blog in cui, per festeggiare i vent’anni dello studio di sviluppo di Amsterdam, Jan-Bart van Beek (Studio Director and Studio Art & Animation Director) ripercorre la lunga storia di Guerrilla. “Altri milioni in tutto il mondo hanno scoperto Horizon grazie ai servizi e alle iniziative in abbonamento di PlayStation, tra cui PlayStation Plus e Play at Home. Tutto sommato, è una pietra miliare che non avremmo mai immaginato possibile vent’anni fa, quando abbiamo iniziato a creare giochi.”

Di seguito invece trovate il trailer celebrativo pubblicato da Guerrilla:









Per i fan di Aloy l’occasione è buona anche per scoprire che le peripezie dell’eroina non sono finite con il recente DLC Burning Shores. “Infine, vorrei condividere che siamo così entusiasti che le avventure di Aloy continuino. La sua ultima missione la porta tra le rovine di Los Angeles in Horizon Forbidden West: Burning Shores, e non vediamo l’ora che voi scopriate dove andrà successivamente“, ha scritto Jan-Bart van Beek.