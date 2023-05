Assassin's Creed Mirage sarebbe stato rinviato internamente

Secondo le ultime indiscrezioni, Ubisoft avrebbe rinviato internamente Assassin’s Creed Mirage. Il nuovo capitolo della serie non ha mai avuto una data di uscita ufficiale e definitiva, tuttavia si vociferava che avrebbe visto la luce entro il mese di agosto. Tuttavia, stando a quanto riportato dal giornalista Tom Henderson, i piani sarebbero cambiati.

La compagnia franco-canadese dovrebbe pubblicare Assassin’s Creed Mirage nel corso del mese di ottobre, tuttavia non si conoscono i motivi di questo presunto rinvio. Come sempre, vi ricordiamo che queste sono indiscrezioni non confermate da prendere con le dovute accortezze, perlomeno fino a un’eventuale comunicazione ufficiale da parte di Ubisoft.