Dragon Age: Dreadwolf non uscirà prima di aprile 2024

Brutte notizie per chi aspetta spasmodicamente l’uscita di Dragon Age: Dreadwolf giacché il nuovo action RPG di BioWare si farà attendere ancora un bel po’.

Electronic Arts ha infatti pubblicato un documento contenente i risultati finanziari relativi allo scorso trimestre al cui interno sono elencate le varie uscite previste durante l’anno fiscale attualmente in corso, il quale si concluderà il prossimo 31 marzo 2024. Tra queste vediamo vari videogiochi sportivi e corsistici prodotti da EA Sports, videogiochi live service come Apex Legends, ma anche blockbuster sviluppati internamente e titoli editi dall’etichetta EA Originals, tra cui spicca Immortals of Aveum (in uscita a luglio). Il publisher precisa che sono assenti due videogiochi non ancora annunciati in via ufficiale, ma entrambi sono titoli sportivi.

L’assenza di Dragon Age: Dreadwolf da questo elenco lascia intendere che Electronic Arts non ne ha previsto l’uscita durante l’anno fiscale in corso, pertanto è quasi impossibile che il videogioco targato BioWare veda la luce prima del mese di aprile 2024.