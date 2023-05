Creative Assembly, attraverso questo post su Steam, ha illustrato i programmi per quanto riguarda i prossimi 12 mesi di Total War: Warhammer 3, il sontuoso strategico distribuito da SEGA di cui vi abbiamo raccontato pregi e difetti nella nostra recensione.

Come si può notare dall’immagine qui sopra, i prossimi dodici mesi si preannunciano ricchi di contenuti e novità tra la Patch 3.1 (ultima settimana di maggio), la Patch 4.0 (questa estate, DLC Shadow of Change), la Patch 5.0 (questo inverno, DLC Thrones od Decay) e la misteriosa Patch 6.0 (primavera 2024, contenuti da rivelare).

Il supporto comunque non si ferma qui perché Creative Assembly ha assicurato che tra performance, ottimizzazioni, miglioramento al gameplay e alle meccaniche, i fan di Total War: Warhammer 3 possono stare sereni per quanto riguarda il 2024 e non solo.