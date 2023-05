Con un nuovo adrenalinico trailer, Activision ci mostra cosa possiamo aspettarci in Alboran Hatchery, la nuova mappa di Call of Duty: Modern Warfare II – Stagione 3 Furiosa ambientata in Galizia, Spagna. Ecco il trailer:









Di seguito invece ecco la descrizione ufficiale:

Preparati a schierarti ad Alboran Hatchery, una nuova mappa multigiocatore 6v6 che verrà lanciata come parte della stagione 03 Reloaded in Call of Duty: Modern Warfare II. In questa mappa di medie dimensioni, gli operatori devono navigare dentro e intorno alle strutture di stoccaggio e magazzino dell’incubatoio, situate su una verde collina ondulata sotto le imponenti turbine eoliche.

Usa i grandi oggetti di copertura per condurre operazioni furtive intorno alla mappa o arrampicati per una visuale dell’area circostante. Si tratta di bilanciare l’esposizione con la raccolta di informazioni nella nuova mappa, con le migliori squadre che combinano entrambe per una lotta altamente coordinata.

Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare II. Per tutti i dettagli, i punti di interesse/spawn e molto altro sulla nuova mappa invece potete consultare il blog post ufficiale.