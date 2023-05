Despelote: un'avventura calcistica ecuadoriana per PC e console

Il publisher Panic ha presentato Despelote, una particolare avventura narrativa a sfondo calcistico sviluppata dagli ecuadoriani Julián Cordero e Sebastian Valbuena.









Ambientato nel 2001 a Quito, la capitale dell’Equador, Despelote racconta la storia semi-autobiografica di Julián, un bambino di otto anni appassionato del gioco più bello del mondo che non perde mai un’occasione di tirare qualche calcio a un pallone. Facendo la conoscenza di altri ragazzini e di adulti tra le strade e i parchi della città, vedremo Quito cambiare sempre di più man mano che la squadra dell’Ecuador si avvicina gradualmente a una storica qualificazione ai mondiali di calcio, la prima in assoluto per la selezione giallo blu.

Despelote è purtroppo sprovvisto di una data di uscita, tuttavia sappiamo che uscirà su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S nel 2024.