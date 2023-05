Zelda: Tears of the Kingdom, Bandai Namco distribuirà la guida ufficiale

La divisione italiana di Bandai Namco ha confermato che distribuirà la guida ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom realizzata da Piggyback.

La guida a colori è composta da 496 pagine e sarà disponibile in due versioni: un’edizione standard e una da collezione con copertina rigida e stampa su carta di qualità superiore. La prima costa € 24,99, mentre la seconda ha un prezzo di € 34,99. La guida ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è già disponibile per il pre-order, tuttavia sarà disponibile dal prossimo 16 giugno.

Il videogioco, invece, è disponibile da oggi su Nintendo Switch. Qui trovate la nostra recensione.