Trackmania: trailer di lancio delle versioni console

Tre anni dopo averci divertito su PC, Trackmania si appresta a fare altrettanto su console. Con un trailer, Ubisoft e Nadeo ci ricordano che il peculiare racing game free to play in cui l’unica cosa conta è la traiettoria, a partire dal 15 maggio sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Amazon Luna.

Ecco il trailer di lancio:









Di seguito invece ecco un commento riassuntivo su Trackmania tratto dalla nostra recensione della versione PC (pubblicata il 30/06/2020):

Trackmania non è un esercizio di tecnica sopraffina ma non gli importa esserlo, giacché seduce grazie a un gameplay tanto essenziale quanto efficace e alla competizione sfrenata che pungola ogni pilota a dare sempre il meglio di sé. L’impressione è che i fan avranno di che scannarsi e saziarsi per molto tempo, a patto di non scoprirsi allergici al nuovo modello economico. Dal 1° luglio chi ha dubbi sulla qualità del banchetto allestito da Nadeo potrà sfruttare la versione gratuita per sedersi a tavola, piluccare qualcosa e decidere il da farsi. Avvertenza: un assaggio può creare dipendenza.