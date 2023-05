Più che una vera notizia si tratta quasi di un remind per tutti gli avventurieri che scalpitano non solo dal desiderio che sia già il 6 giugno, giorno dell’uscita di Diablo IV, ma anche dalla voglia di tornare su Sanctuarium il prima possibile: Blizzard sta per dare il via allo Stress test, come avevamo anticipato qualche tempo fa.

Dal 12 maggio alle 21:00 CEST fino al 14 maggio alle 21:00 CEST, potremo unirci alla difesa di Sanctuarium su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, oltre che in cooperativa locale su console e con cross-play e progressi condivisi su tutte le piattaforme, contro gli eserciti demoniaci degli Inferi Fiammeggianti per aiutare gli sviluppatori a controllare la stabilità dei server in vista dell’uscita del gioco.

Lo Stress test ci fornirà un ultimo fine settimana negli Inferi per provare una parte di ciò che Diablo IV ha da offrire, mettendo al tempo stesso alla prova le capacità dei server Blizzard prima dell’uscita. Avremo a disposizione tutto il prologo e l’intero Atto I per dipingere il mondo con i resti dei demoni trucidati. Le Vette Frantumate, la prima zona, saranno a nostra completa disposizione. Potremo attraversare le lande frastagliate con il Barbaro, il Druido, il Negromante, il Tagliagole o l’Incantatore, scatenando poteri devastanti sui nemici e raffinando nel frattempo il nostro parco abilità unico.

Rispetto alla recente Beta, ci sono alcune differenze importanti di cui tenere conto nello Stress test:

Tutti i progressi fatti durante i fine settimana dell’accesso anticipato e dell’open beta non verranno conservati per lo Stress test. Inoltre, tutti i progressi fatti durante lo Stress test non verranno conservati per l’uscita del gioco.

Potrai progredire con il tuo personaggio fino al livello 20, dopo il quale non otterrai più punti abilità, ma potrai comunque continuare ad ammazzare demoni e accumulare ottimo equipaggiamento.

La percentuale di rinvenimento degli oggetti leggendari è stata modificata per rispecchiare quella prevista all’uscita di Diablo IV.

La versione di Diablo IV disponibile durante lo Stress test includerà tutte le correzioni dei problemi e gli aggiornamenti elencati in questa retrospettiva sull’open beta.

Di seguito invece ecco quali ricompense otterremo partecipando allo Stress test:

Trofeo cavalcatura Grido di Ashava: ottenuto sconfiggendo Ashava con un personaggio di livello 20.

Blizzard comunica di aver ridato vita alle ricompense dei fine settimana dell’accesso anticipato e dell’open beta, dandoci un’altra occasione per ottenere questi pegni di valore spargendo sangue demoniaco. Se sbloccheremo durante lo Stress test queste ricompense, le riceveremo all’uscita di Diablo IV. Se invece queste ricompense sono già state ottenute durante i fine settimana dell’accesso anticipato e dell’open beta, non ci sarà bisogno di ottenerle nuovamente.

Titolo Morto Iniziale/Vittima Iniziale: ottenuto raggiungendo Kyovashad con un personaggio.

Titolo Pioniere Prematuro/Pioniera Prematura: ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio.

Oggetto cosmetico Sacca del Lupo della Beta: ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio.

Per tutti gli altri dettagli sullo Stress test, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale.