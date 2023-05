Deviation Games in difficoltà, circa una novantina i licenziamenti

Pare che Deviation Games stia attraversando un periodo piuttosto difficile: secondo quanto segnalato dalla redazione di VGC, lo studio di sviluppo avrebbe licenziato circa una novantina di dipendenti.

Deviation Games è uno studio fondato dai veterani di Treyarch Dave Anthony e Jason Blundell, già autori della serie Call of Duty: Black Ops. Nello stesso anno venne annunciata una partnership tra lo studio di sviluppo e Sony per la creazione di un videogioco tripla A per PS5. All’epoca la compagnia poteva contare sulla presenza di più di 100 dipendenti. Nel frattempo, alla fine del 2022, Jason Blundell aveva lasciato Deviation Games.

A questo punto non è chiaro il futuro di tale progetto, ma possiamo ipotizzare che qualcosa non sia andato secondo i piani dello studio o di Sony.