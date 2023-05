A distanza di un solo anno dalla pubblicazione, Sharkmob AB ha fatto sapere di aver preso la decisione di interrompere il supporto a Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, il battle royale gratuito. Ecco il tweet:

We have an important announcement concerning the future development of Bloodhunt. Please read the full announcement by clicking this link: https://t.co/ooyaJ33vN7 pic.twitter.com/vNfMqghMTg — Bloodhunt (@Bloodhunt) May 15, 2023

Qui invece trovate il link diretto al comunicato. Purtroppo il gioco non ha raggiunto la massa critica necessaria per sostenere lo sviluppo, sicché il team si è trovato in condizione di dover smettere di supportarlo.

“I server di Bloodhunt rimarranno attivi e il gioco rimarrà disponibile per giocare. Il nostro obiettivo è mantenere i server in funzione finché avremo una base di giocatori e una comunità attive” si legge nel comunicato. Inoltre, i dev spiegano anche la prossima patch sarà l’ultima, tutte quelle previste dopo questo update saranno legate alla manutenzione.

Vi ricordiamo che Vampire: The Masquerade – Bloodhunt è disponibile per PC via Steam e PS5 dal 27 aprile 2022.