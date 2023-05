Puffi Kart: data di uscita e trailer di lancio su console

Il publisher Microids e IMPS, titolare della licenza dei Puffi, hanno annunciato che Puffi Kart, il family-racing game già disponibile su Switch, tra non molto arriverà anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S giacché la data d’uscita è il 22 agosto 2023. Per chi se lo stesse chiedendo, nonostante la pagina Steam dica 2023, al momento non sono state forniti dettagli in merito a un’eventuale versione PC.

Ecco il trailer d’annuncio delle versioni console con tanto di data:









Questa invece è l descrizione ufficiale:

È ora di far (puff)rombare i motori. Scegli un Puffo con il suo kart personale e un superpotere unico e preparati per affrontare gare frenetiche con tutta la famiglia. Parti in vantaggio, prendi scorciatoie, padroneggia i superpoteri del Puffo e usa i bonus per salire in classifica. Da soli o in compagnia, principianti o piloti esperti… tutti possono aggiudicarsi il proprio posto Puffo e guidare per sfide sfrenate con gli amici e la famiglia.

Caratteristiche chiave:

12 piste ambientate nell’universo dei Puffi: Il villaggio, la foresta, la diga, le paludi… persino la casa di Gargamella!

12 iconici Puffi giocabili: Inventore, Forzuto, Puffetta, Grande Puffo, Burlone… scegli il tuo Puffo preferito e preparati a gareggiare! Ogni Puffo ha il proprio kart e un oggetto speciale molto utile per aiutarti a superare gli avversari.

Utilizza il mondo che ti circonda: Oggetti bonus, potenziamenti, rampe, scatole distruttibili, scorciatoie e altro ancora!

Arriva primo nelle gare in cui 8 Puffi si sfidano in corse frenetiche.

Puffate insieme: Gioca da solo o con la famiglia e gli amici, con supporto fino a quattro giocatori in multiplayer locale a schermo condiviso!

Modalità “Sfida a tempo”: Cerca di battere ogni Puffo sulla propria pista e raggiungi la vetta della classifica online con il tuo tempo più veloce!

Sblocca i bonus giocando e cerca di puffarli tutti nel tuo album personale.

Vi ricordiamo che Puffi Kart è sviluppato dallo studio Eden Games, noto per la sua esperienze con i giochi di corse (Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited, V-Rally).